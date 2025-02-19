Владимир Юрзинов: «У нас в прессе в моде по мелочам тюкать СКА, но вы посмотрите на работу молодежной вертикали клуба. Уже 10 номинаций лучшего новичка недели КХЛ — это конвейер»

— У нас в прессе в моде по мелочам тюкать СКА, но вы посмотрите, как там работает молодежная вертикаль. Накануне выпускник молодежной системы форвард Матвей Короткий был признан лучшим новичком недели КХЛ. Об этом мало пишут, но это уже четвертый лауреат недели КХЛ от СКА — после нашего форварда Ивана Демидова, а также вратарей Павла Мойсевича и Егора Заврагина. У этих юниоров в нынешнем сезоне КХЛ уже десять номинаций лучшего новичка недели.