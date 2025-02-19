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Барков, Рантанен, Селянне и Ринне вошли в 1-ю сборную Финляндии за 25 лет по версии сайта НХЛ. Филппула, Микко Койву и Раск — во 2-ю

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет — с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок — в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Источник: Спортс"

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда Финляндии.

Нападающие: Александр Барков, Микко Рантанен, Теему Селянне;

Защитники: Сами Сало, Киммо Тимонен;

Вратарь: Пекка Ринне.

Вторая команда Финляндии.

Нападающие: Валттери Филппула, Олли Йокинен, Микко Койву;

Защитники: Миро Хейсканен, Олли Мяяття;

Вратарь: Туукка Раск.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com.