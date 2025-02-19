Барков, Рантанен, Селянне и Ринне вошли в 1-ю сборную Финляндии за 25 лет по версии сайта НХЛ. Филппула, Микко Койву и Раск — во 2-ю

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.
Первая команда Финляндии.
Нападающие: Александр Барков, Микко Рантанен, Теему Селянне;
Защитники: Сами Сало, Киммо Тимонен;
Вратарь: Пекка Ринне.
Вторая команда Финляндии.
Нападающие: Валттери Филппула, Олли Йокинен, Микко Койву;
Защитники: Миро Хейсканен, Олли Мяяття;
Вратарь: Туукка Раск.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Изображения: nhl.com.