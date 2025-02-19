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Малкин тренировался с «Питтсбургом» с полным контактом. Он пропустил 6 матчей перед паузой в сезоне НХЛ из-за травмы колена

Во вторник «Пингвинс» вышли из отпуска, связанного с проведением Турнира четырех наций.
Источник: Спортс"

Форвард пенсильванцев Евгений Малкин принял полноценное участие в тренировке.

38-летний россиянин пропустил последние 6 матчей команды перед паузой из-за травмы колена, полученной в игре против «Сиэтла».

Помощник тренера Майк Веллуччи сказал, что Малкин и Брайан Раст (пропустивший последний матч команды перед перерывом) «полны сил».

Защитник Эрик Карлссон и форвард Рикард Ракелль, выступавшие за сборную Швеции, пока не присоединились к команде. Капитан Сидни Кросби и главный тренер Майк Салливан по-прежнему находятся в расположении сборных Канады и США соответственно.

Первый матч после паузы «Питтсбург» проведет против «Вашингтона» 22 февраля (начало по московскому времени — в 23:00).