Малкин тренировался с «Питтсбургом» с полным контактом. Он пропустил 6 матчей перед паузой в сезоне НХЛ из-за травмы колена

Защитник Эрик Карлссон и форвард Рикард Ракелль, выступавшие за сборную Швеции, пока не присоединились к команде. Капитан Сидни Кросби и главный тренер Майк Салливан по-прежнему находятся в расположении сборных Канады и США соответственно.