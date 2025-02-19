Третьяк о бросках Овечкина: «Шайба летит со скоростью 180 км/ч, человеческой реакции не хватает, чтобы отразить. Один вариант — выкатываться на него. Я бы так делал»

Здесь единственный вариант — если ты только из ворот выйдешь и шайба тебе в тело попадет. Вот только этим можно Овечкина взять. Но для этого необходимо мастерство. Надо смотреть на человека, который Саше отдает пас. Он будет сам бросать или все‑таки передача? А если ассистент уже посмотрел на Овечкина, то ты должен выкатываться на Александра. Я бы так делал. Тогда бы чаще вратари останавливали его броски.