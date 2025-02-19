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Третьяк о Демидове: «Монреаль» — особая команда, там храм хоккея. Все главные матчи там проходили — Суперсерия-72, Кубки Канады, теперь вот Турнир четырех наций. От Ивана многое зависит, как он вольется&quo

Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
Источник: Спортс"

— Как вы думаете, что получится в «Монреале» у Ивана Демидова? Вы любили играть в этом городе.

— Для нашего хоккея очень важно, чтобы появлялись новые звездочки, и чтобы они сверкали. Я вспоминаю, как в «Канадиенс» обожали Алексея Ковалева, когда он там играл. Он там был вообще герой. Популярность невероятная!

«Монреаль» — вообще особая команда. Не обижая другие клубы НХЛ, но там храм хоккея. Хотим мы этого или нет, но там проходили все главные матчи — Суперсерия-72, Кубки Канады, теперь вот Турнир четырех наций. Потому что считается, что там главные болельщики и ценители хоккея.

Сейчас не будем загадывать, что получится у Демидова. От него многое зависит, как он вольется в команду. Там немножко другой хоккей. Какие у него будут партнеры, в какое звено его поставят, как его будут использовать. Это все очень важно!

Давайте пожелаем удачи Демидову, но тут уже ситуация в руках игрока. И конечно, зависит от руководства «Монреаля», как они будут использовать Ивана. Ну давайте мы Овечкина сейчас воткнем в четвертое звено и поставим рядом с ним хоккеистов, которые не любят играть в пас. Сколько он забьет голов?

— Мало.

— Овечкин же сам не может шайбу взять, привезти ее к воротам и забить. Это невозможно так делать всегда. Поэтому я говорю о партнерах — Саша выступал и с Евгением Кузнецовым, и с Никласом Бэкстремом. А они ведь были не жадные. И при этом — ювелиры. Выводили его на бросок.

Да и тренер строит игру под Овечкина. Не каждый специалист будет так делать. Поэтому дай бог, чтобы и «Монреаль» строил команду под Демидова, и он сам встроился бы в эту игру, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.