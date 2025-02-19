Третьяк о Демидове: «Монреаль» — особая команда, там храм хоккея. Все главные матчи там проходили — Суперсерия-72, Кубки Канады, теперь вот Турнир четырех наций. От Ивана многое зависит, как он вольется&quo

— Овечкин же сам не может шайбу взять, привезти ее к воротам и забить. Это невозможно так делать всегда. Поэтому я говорю о партнерах — Саша выступал и с Евгением Кузнецовым, и с Никласом Бэкстремом. А они ведь были не жадные. И при этом — ювелиры. Выводили его на бросок.