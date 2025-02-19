Депутат Журова про топ-25 игроков НХЛ за 25 лет: «Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим, хотя Овечкин на это претендует»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Допускаю, если Саша забьет свои недостающие шайбы, чтобы в истории НХЛ быть самым результативным нападающим, может, рейтинги немного поменяются.
Еще хорошо, если бы нашу сборную допустили до Олимпиады, и он стал бы олимпийским чемпионом. Думаю, тогда можно будет уже и его называть лучшим.
Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим в мире в хоккее, хотя Овечкин на это претендует", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Овечкин — 2-й в топ-25 игроков НХЛ за 25 лет по версии Daily Faceoff, Кросби — 1-й, Малкин — 6-й, Кучеров — 7-й, Дацюк — 20-й, Василевский — 22-й.