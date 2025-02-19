Фетисов про топ-25 игроков НХЛ: «Кросби и Овечкин на одном уровне. Оба достойны 1-й строчки. Занять 2-е место за 25 лет — это круто. Не стоит искать политическую подоплеку»

Не стоит искать тут какую-то политическую подоплеку, ведь мы не знаем всех критериев, по которым определяли лучших. Личные симпатии тоже никто не отменял, но занять второе место за 25 прошедших лет это все равно круто. Следующее голосование будет точно за Овечкиным", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.