Черночуб о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Александр — гордость нации. Он родился в СССР, то поколение более железное, олдскульное»

— Александр Овечкин — великий человек и хоккеист. Смотришь на него — он уже такой седой. В таком возрасте, когда ты все достиг и все имеешь в своей жизни, все равно каждый день встаешь, идешь и доказываешь. Вся страна за него болеет, я не исключение.