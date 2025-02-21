MVP Турнира четырех наций НХЛ определят представители ESPN, TNT, Sportsnet, TVA. Голосование завершится за 10 минут до конца основного времени финала США с Канадой

Голосование должно быть завершено за 10 минут до конца основного времени матча, с возможностью учитывать ситуацию на льду (например, автор победного гола), по тем же правилам, что и при выборе обладателя «Конн Смайт Трофи» (вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ — Спортс«“).