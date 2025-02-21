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Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер»

Нападающий «Питтсбурга» ранее заявил: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».

Источник: Спортс"

— Евгений, в России нашумело ваше интервью The Athletic, в котором вы сказали, что больше не будете играть в КХЛ, за исключением прощального матча за «Металлург». Так ли это?

— Это было интервью на английском языке. Возможно, неправильно поняли мою мысль при переводе.

Для меня «Магнитка» всегда будет крайне важным клубом в карьере. Меня там научили играть в хоккей, дали дорогу в жизнь. Это бесценно.

Мысль моя заключалась в том, что у меня контракт с «Питтсбургом» до 2026 года. Я хочу доиграть его до конца. Тогда мне будет 40 лет.

И на данный момент, прямо сейчас я чувствую, что в таком возрасте ехать в Магнитогорск… Может получиться так, что я буду занимать чье‑то место. Я не хочу доигрывать, просто катаясь по льду и отбывая номер, напоминая лишь тень Малкина.

Но если у меня в 2026 году будут силы и желание, и я почувствую, что еще в хоккее что‑то могу, то обязательно рассмотрю возможность возвращения в «Магнитку».

— То есть этот вариант не исключен.

— Но если судить сейчас, в феврале 2025 года, то я не могу говорить прямо, что приеду в «Металлург». Это чисто мои ощущения на сегодняшний день.

Я пока не ощущаю гигантский прилив сил, что через год приеду в Магнитогорск и буду зажигать.

Эти ощущения могут меняться, вы же понимаете. Никто не знает, как жизнь поменяется через год. Но пока так, — сказал Евгений Малкин.