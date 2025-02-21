Губерниев о Малкине: «Есть фраза: “Не играть, а доигрывать”. Но если он сезон‑другой поиграет за “Металлург”, это будет радость и счастье для молодежи и всех болельщиков»

— Он сказал ключевые слова — если у него будут силы. Конечно, мы с удовольствием будем видеть Женю. Но тут надо все понимать.
Естественно, большой праздник, когда такие люди возвращаются. Но в любом случае есть фраза: «Не играть, а доигрывать».
Все‑таки лучшие годы он провел в НХЛ, так и должно быть.
С другой стороны, с учетом того, какой он выдающийся мастер, если он сезон‑другой поиграет за «Магнитку», это будет радость и счастье для молодежи и всех болельщиков — застать непосредственно на льду Евгения Малкина, одного из лучших нападающих в истории российского и мирового хоккея, — сказал комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев.