Губерниев о Малкине: «Есть фраза: “Не играть, а доигрывать”. Но если он сезон‑другой поиграет за “Металлург”, это будет радость и счастье для молодежи и всех болельщиков»

С другой стороны, с учетом того, какой он выдающийся мастер, если он сезон‑другой поиграет за «Магнитку», это будет радость и счастье для молодежи и всех болельщиков — застать непосредственно на льду Евгения Малкина, одного из лучших нападающих в истории российского и мирового хоккея, — сказал комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев.