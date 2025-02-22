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Леонтьев о 2:3 от «Ак Барса»: «Уйти с 0:2 в Казани — отличная работа. Ребята бьются, стараются, не жалеют себя. Поздравил команду с заработанным баллом»

"Поздравил команду с заработанным баллом, отличная работа — уйти с 0:2 в Казани, когда у соперника маячило пятое поражение подряд. Мы все понимаем — все это нагнетается, и здесь всегда непросто играть.

"Поздравил команду с заработанным баллом, отличная работа — уйти с 0:2 в Казани, когда у соперника маячило пятое поражение подряд. Мы все понимаем — все это нагнетается, и здесь всегда непросто играть. Ребята бьются, стараются, не жалеют себя.

По игре — начало было робкое, соперник побежал давить и забил два гола. Начиная со второго периода мы выровняли игру, забросили отличные шайбы и перевели матч в овертайм. Там все решили наброс и подставление от соперника.

Невезение в моментах с пропущенными шайбами? Чем выше накал матча, тем более нелепые шайбы залетают. Не хотели ли взять запрос после второго пропущенного гола? Нет, мы сделали все правильно — там наш защитник воздействовал на соперника, из-за чего тот коснулся вратаря. Правильно сделали, что не взяли просмотр.

Форма команды перед решающим отрезком регулярки? Я всегда доволен функциональным состоянием ребят. Сейчас на финишной прямой надо накатывать и добирать то, что не добрали раньше«, — сказал главный тренер “Нефтехимика” Олег Леонтьев.