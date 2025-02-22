Леонтьев о 2:3 от «Ак Барса»: «Уйти с 0:2 в Казани — отличная работа. Ребята бьются, стараются, не жалеют себя. Поздравил команду с заработанным баллом»

Невезение в моментах с пропущенными шайбами? Чем выше накал матча, тем более нелепые шайбы залетают. Не хотели ли взять запрос после второго пропущенного гола? Нет, мы сделали все правильно — там наш защитник воздействовал на соперника, из-за чего тот коснулся вратаря. Правильно сделали, что не взяли просмотр.