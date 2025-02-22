Десятков о 3:1 с «Салаватом»: «Витязь» заслужил победу работой. Давно не выигрывали дома и хотели порадовать болельщиков"

"Мы были немножко посвежее соперника. Провели хороший первый период, создали много моментов, но не забили. Получили ненужные удаления. Если их убрать из игры, то игра была достаточно качественной с нашей стороны. Где надо, потерпели. Выстояли в меньшинстве, правда, в одном пропустили. Считаю, что ребята работой заслужили эту победу, тем более мы очень давно не выигрывали дома и хотели порадовать болельщиков.