Зубов о 3:6: «У “Сочи” были тяжелые два матча, добирались сложно. “Торпедо” отдыхало 6 дней и было свежее»

«Стоит отметить третий период — он получился боевым. Возьмем его себе в зачет. Команды подошли к этой игре с разных курсов. “Торпедо” отдыхало шесть дней. У нас были тяжелые предыдущие два матча, добирались сложно. Соперник был свежее, а нам не хватило энергии, скорости, эмоции. Выпадали на продолжительные отрезки.