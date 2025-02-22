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Зубов о 3:6: «У “Сочи” были тяжелые два матча, добирались сложно. “Торпедо” отдыхало 6 дней и было свежее»

«Стоит отметить третий период — он получился боевым. Возьмем его себе в зачет. Команды подошли к этой игре с разных курсов. “Торпедо” отдыхало шесть дней. У нас были тяжелые предыдущие два матча, добирались сложно.

Источник: Sports

«Стоит отметить третий период — он получился боевым. Возьмем его себе в зачет. Команды подошли к этой игре с разных курсов. “Торпедо” отдыхало шесть дней. У нас были тяжелые предыдущие два матча, добирались сложно. Соперник был свежее, а нам не хватило энергии, скорости, эмоции. Выпадали на продолжительные отрезки.

В третьем периоде проявили характер. Ребята учатся не любить поигрывать. Будем делать выводы, как строить игровую модель, как выстраивать третьи-четвертые игры на выезде«, — сказал тренер “Сочи”.