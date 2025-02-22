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Юров едет на операцию в Германию, сообщил Разин: «Надеемся, к плей‑офф он подойдет в хорошей форме»

Форвард «Металлурга» получил травму в недавнем матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2).

Источник: Спортс"

— Юров едет в Германию на операцию.

— Все серьезно?

— Не так все серьезно. Мы надеемся, что к плей‑офф он подойдет в хорошей форме, — сказал тренер «Металлурга».

В 46 матчах сезона на счету 21‑летнего игрока 25 (13+12) очков.