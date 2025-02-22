6,5 млн зрителей — средняя аудитория матчей Турнира четырех наций в Северной Америке. Это на 256% больше показателя Кубка мира-2016

Также в соревновании участвовали сборные Швеции и Финляндии. Матчи проходили в Монреале и Бостоне.
Средняя аудитория 7 матчей турнира на американском и канадском телевидении составила 6,5 миллиона зрителей.
Это на 256% больше аналогичного показателя Кубка мира-2016 в Торонто. В сентябрьском турнире принимали участие 8 команд (всего 16 матчей, средняя аудитория — 1,825 млн зрителей).
16,1 млн зрителей посмотрели финальный матч Канады и США в Северной Америке. За 10 лет это 2-й показатель для трансляций хоккея — после 7-го матча финала Кубка Стэнли-2024.