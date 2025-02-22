Марнер о победе на Турнире четырех наций: «Круто что-то выиграть и поднять трофей над головой. Это прибавит уверенности»

27-летний форвард «Торонто» выиграл свой первый трофей на взрослом уровне. Вместе с «Лифс» он выиграл только одну серию плей-офф в розыгрышах Кубка Стэнли.
В составе сборной Канады Марнер ранее становился вице-чемпионом мира в 2017 году.
"Круто что-то выиграть и поднять трофей над головой. Это прибавит уверенности. Веры в себя в каком-то смысле.
Я постараюсь использовать этот импульс до конца сезона, а потом двигаться дальше", — сказал Марнер, который летом может стать неограниченно свободным агентом.