Джиошвили о 0:5 от Минска: «Худшая игра в сезоне для “Динамо”, наверное. Что тут говорить, надо сделать выводы и идти дальше»

— После таких крупных поражений задаетесь вопросом: вы играли настолько слабо или соперник был на голову сильнее?
— Тяжело сказать, кто сильнее или слабее. По турнирной таблице мы сильнее, а по сегодняшней игре оказались слабее.
— Ожидали такой игры от минского «Динамо»?
— Конечно, ожидали. Наверное, они были немного посвежее.
— Три поражения подряд — это кризис или рядовая ситуация?
— Не знаю. В начале было намного больше поражений.
— Алексей Николаевич [Кудашов] сказал журналистам, что оставляет вас на наше растерзание. Что он сказал вам?
— Да все все понимают. Наверное, была наша худшая игра в сезоне. Что тут говорить, надо сделать выводы и идти дальше, — сказал форвард бело-голубых.