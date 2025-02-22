Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джиошвили о 0:5 от Минска: «Худшая игра в сезоне для “Динамо”, наверное. Что тут говорить, надо сделать выводы и идти дальше»

Московский клуб дома проиграл минскому «Динамо» (0:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— После таких крупных поражений задаетесь вопросом: вы играли настолько слабо или соперник был на голову сильнее?

— Тяжело сказать, кто сильнее или слабее. По турнирной таблице мы сильнее, а по сегодняшней игре оказались слабее.

— Ожидали такой игры от минского «Динамо»?

— Конечно, ожидали. Наверное, они были немного посвежее.

— Три поражения подряд — это кризис или рядовая ситуация?

— Не знаю. В начале было намного больше поражений.

— Алексей Николаевич [Кудашов] сказал журналистам, что оставляет вас на наше растерзание. Что он сказал вам?

— Да все все понимают. Наверное, была наша худшая игра в сезоне. Что тут говорить, надо сделать выводы и идти дальше, — сказал форвард бело-голубых.