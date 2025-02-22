Светлов о Турнире четырех наций: «Главный урок — надо играть в атаку! У нас целый ряд клубов играет в устаревший финский хоккей. В тепличных условиях защитники растут не так быстро»

— Очень высокий темп игры. Современный хоккей — это прежде всего скорости, как движения, так и принятия решений. Мастера — прежде всего из сборных Канады, США и Швеции — играли на этих скоростях и на автоматизме, без невынужденных потерь.
Понятно, что роль вратаря в хоккее всегда является доминирующей. Но вы посмотрите, какое значение на турнире наций имела и правильная игра защитников!
Те же канадцы и американцы постоянно играли в высокий прессинг, защитники не могли поднять головы, все время на них оказывалось давление. Тем не менее за счет катания и интеллекта в виде пасовой игры лучшие мастера обороны находили возможности для быстрого начала атаки.
Роль таких гибридных защитников становится все более значимой. Те же финны в начале атаки смотрелись не так эффективно, и за счет прессинга соперники их атаки гасили.
— Такие защитники — это главная проблема российского хоккея?
— Сложный вопрос. Во времена советского хоккея наши защитники гремели по всему миру, сегодня в этом амплуа мы чувствуем себя не так комфортно. Видимо, это та проблема, которая своими корнями уходит в детский хоккей, в подготовку. А еще в специфику нашего современного хоккея.
— То есть главный урок турнира для российского хоккея — в игре защитников?
— Тут нужно учесть, что в КХЛ многие наши команды играют консервативно, нет того давления, которое увидели в Бостоне и Монреале. Соответственно защитникам проще, есть время для принятия решения, можно немного подержать шайбу, замедлиться. И растут они не так быстро, как хотелось бы.
Такие несколько тепличные условия связаны, на мой взгляд, с тем, что все-таки пока у нас не везде в моде агрессивный, атакующий хоккей. Это касается и некоторых ведущих клубов.
— Каких?
— Возьмите «Авангард». Команда с такими возможностями всю осень играла в устаревший, во многом оборонительный хоккей. И зимний прогресс Омска как раз связан с переходом на атакующую игру.
У нас целый ряд клубов продолжает играть в финский хоккей. Но он, на мой взгляд, остался в прошлом, на границе веков. Даже на турнире четырех наций лучшие мастера Финляндии, попытавшись сыграть в свой хоккей, результата не добились, а их стиль выглядел немного устаревшим.
Наверное, главный урок турнира в Бостоне и Монреале именно в этом — надо играть в атаку! — сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.