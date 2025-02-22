Светлов о Турнире четырех наций: «Главный урок — надо играть в атаку! У нас целый ряд клубов играет в устаревший финский хоккей. В тепличных условиях защитники растут не так быстро»

— Тут нужно учесть, что в КХЛ многие наши команды играют консервативно, нет того давления, которое увидели в Бостоне и Монреале. Соответственно защитникам проще, есть время для принятия решения, можно немного подержать шайбу, замедлиться. И растут они не так быстро, как хотелось бы.