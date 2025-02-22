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Фетисов о матче Россия — США: «Наше желание — это одна история, желание второй стороны — другая. Многие коллеги из Америки мне пишут, нужно развивать хоккейную дипломатию»

"Наше желание — это одна история, а другая — это желание второй стороны. Многие коллеги из Америки мне пишут, нужно развивать хоккейную дипломатию.

Я «за», это важный момент. Формат можно подобрать. Главное, чтобы было желание", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Сборная России была отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

В свою очередь, НХЛ не пригласила российскую команду на свой Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Фетисов о матче Россия — США: «Почему бы не сыграть на Северном полюсе, на нашем ледоколе? Арктика — площадка единения всех нормальных сил в мире».

Роман Ротенберг: «Россия готова сыграть и с США, и с Канадой. Например, провести матч в ОАЭ. Ключевая деталь — экономика проекта, нужно, чтобы все были в плюсе».