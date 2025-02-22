Фетисов о матче Россия — США: «Наше желание — это одна история, желание второй стороны — другая. Многие коллеги из Америки мне пишут, нужно развивать хоккейную дипломатию»

Я «за», это важный момент. Формат можно подобрать. Главное, чтобы было желание", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Сборная России была отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.
В свою очередь, НХЛ не пригласила российскую команду на свой Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.
Фетисов о матче Россия — США: «Почему бы не сыграть на Северном полюсе, на нашем ледоколе? Арктика — площадка единения всех нормальных сил в мире».
Роман Ротенберг: «Россия готова сыграть и с США, и с Канадой. Например, провести матч в ОАЭ. Ключевая деталь — экономика проекта, нужно, чтобы все были в плюсе».