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«Коламбус» вывел Марченко и не игравшего в сезоне Дженнера из списка травмированных. Лабанк выбыл до конца сезона после операции на плече

24-летний российский форвард пропустил 3 матча «Блю Джекетс» перед паузой в НХЛ после операции на сломанной челюсти.
Источник: Спортс"

Он получил травму 2 февраля в матче с «Далласом» после попадания шайбы в лицо. В текущем сезоне Марченко набрал 55 (21+34) очков в 53 играх при полезности «+31».

31-летний капитан команды Дженнер не играл в текущем сезоне из-за травмы плеча, полученной на тренировке во время предсезонки. В октябре прошлого года он перенес операцию.

Кроме того, клуб сообщил, что форварды Кевин Лабанк (травма плеча, операция) и Оуэн Силлинджер (травма колена) выбыли до конца сезона.

«Коламбус» проведет первый матч после перерыва 22 февраля — дома против «Чикаго» (начало по московскому времени — 23 февраля в 03:00).