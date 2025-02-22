Брэди Ткачак о поражении США от Канады: «Это очень неприятно. Может, на Олимпиаде через год все будет наоборот. Уверен, что нас ждет большой успех в будущем»

"Это очень неприятно. Я думал, что наша команда заслуживает большего. Был уверен, что мы победим. Но всегда есть какая-то причина. Может быть, через год [на Олимпиаде] все будет наоборот.
Я думаю, что все в команде выложились на 100%. Конечно, есть большое разочарование, что мы не были вознаграждены за наши усилия. Да, это поражение может добавить нам мотивации на следующий год. Но первая эмоция — разочарование. Я считаю, что мы заслуживали победы.
Это был 10-дневный турнир, но сложилось такое чувство, будто мы играли вместе весь сезон. У нас была очень сплоченная команда. Я уверен, что нас ждет большой успех в будущем", — сказал форвард сборной США.
Ранее НХЛ анонсировала свое возвращение на зимние Олимпиады начиная с 2026 года. В 2028 году лига планирует возродить Кубок мира и выстроить цикл с проведением топ-турниров каждые 2 года.