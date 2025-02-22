Брэди Ткачак о поражении США от Канады: «Это очень неприятно. Может, на Олимпиаде через год все будет наоборот. Уверен, что нас ждет большой успех в будущем»

Я думаю, что все в команде выложились на 100%. Конечно, есть большое разочарование, что мы не были вознаграждены за наши усилия. Да, это поражение может добавить нам мотивации на следующий год. Но первая эмоция — разочарование. Я считаю, что мы заслуживали победы.