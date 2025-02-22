Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брэди Ткачак о поражении США от Канады: «Это очень неприятно. Может, на Олимпиаде через год все будет наоборот. Уверен, что нас ждет большой успех в будущем»

Американцы уступили сборной Канады (2:3 ОТ) в Бостоне.

"Это очень неприятно. Я думал, что наша команда заслуживает большего. Был уверен, что мы победим. Но всегда есть какая-то причина. Может быть, через год [на Олимпиаде] все будет наоборот.

Я думаю, что все в команде выложились на 100%. Конечно, есть большое разочарование, что мы не были вознаграждены за наши усилия. Да, это поражение может добавить нам мотивации на следующий год. Но первая эмоция — разочарование. Я считаю, что мы заслуживали победы.

Это был 10-дневный турнир, но сложилось такое чувство, будто мы играли вместе весь сезон. У нас была очень сплоченная команда. Я уверен, что нас ждет большой успех в будущем", — сказал форвард сборной США.

Ранее НХЛ анонсировала свое возвращение на зимние Олимпиады начиная с 2026 года. В 2028 году лига планирует возродить Кубок мира и выстроить цикл с проведением топ-турниров каждые 2 года.