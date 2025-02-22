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Прошкин о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Когда удастся достигнуть цели, политическая подоплека тоже будет. Негатив — мол, русский игрок»

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

Источник: Спортс"

"Абсолютно все из хоккейного мира следят за Овечкиным, переживают, а также надеются, что Александр побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Возможно, кто-то этого не хочет, конечно, но я уверен, что все российские болельщики следят за этой историей и переживают.

Если Саша продолжит в том же духе, то добьется желаемого уже в этом сезоне. Сейчас заканчивается перерыв на Турнир четырех наций. У Овечкина было время залечить травму, и все будет хорошо. «Вашингтон» сейчас отлично играет, лидирует в таблице, так что всё складывается весьма неплохо.

Когда удастся достигнуть поставленной цели, это будет очень большое достижение для Александра и всего хоккея. Это российский игрок, так что, полагаю, политическая подоплека тоже будет присутствовать. Негатив — мол, русский игрок. Но рекорды и созданы для того, чтобы их рано или поздно побили.

Сам Гретцки будет на матчах «Вашингтона», когда Овечкин будет совсем близко. Это реклама, деньги, бизнес — все для этого и делается", — сказал бывший защитник сборной России.