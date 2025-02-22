Прошкин о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Когда удастся достигнуть цели, политическая подоплека тоже будет. Негатив — мол, русский игрок»

Если Саша продолжит в том же духе, то добьется желаемого уже в этом сезоне. Сейчас заканчивается перерыв на Турнир четырех наций. У Овечкина было время залечить травму, и все будет хорошо. «Вашингтон» сейчас отлично играет, лидирует в таблице, так что всё складывается весьма неплохо.