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Дарюс Каспарайтис: «Овечкин — один из самых лучших игроков за всю историю НХЛ. И в истории мирового хоккея. Пускай забьет 1000 голов»

Капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
Источник: Спортс"

"Я считаю, что Саша — уже великий хоккеист! Просто великих хоккеистов много: все зависит от стиля и амплуа. Овечкин — однозначно один из самых лучших игроков за всю историю НХЛ.

И вообще в истории мирового хоккея. Он умеет забивать голы. Уэйн Гретцки был прекрасным хоккеистом, тоже много забивал и отдавал.

Это два разных игрока, они играли в разные времена, застали разные поколения. Но у Саши неспроста прозвище «Александр Великий».

Желаю ему поскорее достичь рекорда, а также продолжать играть еще два года, как минимум. Пускай забьет 1000 голов. Это было бы классно! — сказал Дарюс Каспарайтис.