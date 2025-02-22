Дарюс Каспарайтис: «Овечкин — один из самых лучших игроков за всю историю НХЛ. И в истории мирового хоккея. Пускай забьет 1000 голов»

"Я считаю, что Саша — уже великий хоккеист! Просто великих хоккеистов много: все зависит от стиля и амплуа. Овечкин — однозначно один из самых лучших игроков за всю историю НХЛ.
И вообще в истории мирового хоккея. Он умеет забивать голы. Уэйн Гретцки был прекрасным хоккеистом, тоже много забивал и отдавал.
Это два разных игрока, они играли в разные времена, застали разные поколения. Но у Саши неспроста прозвище «Александр Великий».
Желаю ему поскорее достичь рекорда, а также продолжать играть еще два года, как минимум. Пускай забьет 1000 голов. Это было бы классно! — сказал Дарюс Каспарайтис.