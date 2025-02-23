Барулин о гонке Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд — это будет большой шаг для всего мирового хоккея. Сашу уже можно называть величайшим в истории»

Мы с Овечкиным не очень плотно общаемся, но знаю, что он хорошо общается с динамовскими ребятами, на контакте с теми, кто играл с ним там — с Ильей Никулиным и остальными. Мы с ним периодически созваниваемся. Бывает, раз в полгода где-то.