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Протас забил «Питтсбургу». У форварда «Вашингтона» 23+24 в 56 матчах

«Питтсбург» принимает «Кэпиталс» (2:6, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Форвард «Вашингтона» Алексей Протас отметился голом во втором периоде.

На счету 24-летнего белоруса стало 47 (23+24) очков в 56 играх в текущем сезоне.

Протас впервые забросил 20 шайб за сезон в НХЛ. Он 5-й игрок из Беларуси с таким достижением.