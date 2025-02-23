Протас забил «Питтсбургу». У форварда «Вашингтона» 23+24 в 56 матчах

Форвард «Вашингтона» Алексей Протас отметился голом во втором периоде.
На счету 24-летнего белоруса стало 47 (23+24) очков в 56 играх в текущем сезоне.
Протас впервые забросил 20 шайб за сезон в НХЛ. Он 5-й игрок из Беларуси с таким достижением.
«Питтсбург» принимает «Кэпиталс» (2:6, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Вашингтона» Алексей Протас отметился голом во втором периоде.
На счету 24-летнего белоруса стало 47 (23+24) очков в 56 играх в текущем сезоне.
Протас впервые забросил 20 шайб за сезон в НХЛ. Он 5-й игрок из Беларуси с таким достижением.