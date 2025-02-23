Епанчинцев о поражении от «Локомотива» в овертайме: «Каждое очко “Сибири” сейчас очень нужно. 26 блокированных бросков с нашей стороны — это немаловажно»

Благодарен ребятам, что сделали правильные выводы после тех матчей, где пропустили около 15−16 шайб за три игры. 26 блокированных бросков с нашей стороны — это тоже немаловажно. Каждое очко нам сейчас очень нужно. Да, был шанс в овертайме, как говорится, не забиваешь ты… Закон хоккея — получили в обратную сторону.