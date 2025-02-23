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Костюченок об 1:2 с «Авангардом»: «Амур» плохо вошел в матч, потом потихонечку раскачался. Бережнее нужно относиться к моментам"

"Игра интересная, с обилием голевых моментов. Плохо вошли в матч, проспали даже, потом потихонечку раскачались, и третий период понравился. Раньше нужно было такой навал сделать, мусорный гол забить, закрыть вратаря.

Источник: Спортс"

"Игра интересная, с обилием голевых моментов. Плохо вошли в матч, проспали даже, потом потихонечку раскачались, и третий период понравился. Раньше нужно было такой навал сделать, мусорный гол забить, закрыть вратаря. Хотели все с дальних бросков, немного времени не хватило.

Слабая реализация идет с тренировочного процесса, скорее всего. Нужно больше отрабатывать нацеленность на ворота, хотим достучаться до ребят. Иногда они это слышат, иногда — хотят сыграть в красивый хоккей, где-то лишний раз с пенальти на угловой переводят. Бережнее нужно относиться к моментам«, — сказал и.о. тренера “Амура”.