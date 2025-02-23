Костюченок об 1:2 с «Авангардом»: «Амур» плохо вошел в матч, потом потихонечку раскачался. Бережнее нужно относиться к моментам"

Слабая реализация идет с тренировочного процесса, скорее всего. Нужно больше отрабатывать нацеленность на ворота, хотим достучаться до ребят. Иногда они это слышат, иногда — хотят сыграть в красивый хоккей, где-то лишний раз с пенальти на угловой переводят. Бережнее нужно относиться к моментам«, — сказал и.о. тренера “Амура”.