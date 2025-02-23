Заварухин о 0:4 с «Северсталью»: «Забей “Автомобилист” при 0:1 — было бы больше сил и эмоций. После тяжелого выезда на Дальний Восток есть акклиматизация»

Удавалось ли ответить на прессинг «Северстали»? В первом периоде неплохо прессинговали, хорошие моменты. Во втором периоде не было трафика перед вратарем, когда были броски от защитников. В третьем периоде не понравилось, что соперник не дал ничего сделать. Был тяжелый выезд, после Дальнего Востока есть небольшая акклиматизация. Надо реализовывать моменты«, — сказал тренер “Автомобилиста”.