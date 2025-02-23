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Заварухин о 0:4 с «Северсталью»: «Забей “Автомобилист” при 0:1 — было бы больше сил и эмоций. После тяжелого выезда на Дальний Восток есть акклиматизация»

«Знали, что “Северсталь” быстрая команда, много молодых парней. Первый период был равным, во втором соперник наказал за наши ошибки, не вышли из зоны. Были контратаки, которые не реализовали, но недоработали секунду во втором периоде.

Источник: Спортс"

«Знали, что “Северсталь” быстрая команда, много молодых парней. Первый период был равным, во втором соперник наказал за наши ошибки, не вышли из зоны. Были контратаки, которые не реализовали, но недоработали секунду во втором периоде.

В третьем периоде соперник не дал нам шанса забить гол, здорово команда прессинговала, мы тяжело выходили, не хватало злости в завершении. Вы видели моменты и «2 в 1», и «1 в 0», вратарь соперника переиграл, Да Коста в штангу попал. При счете 0:1 забей те моменты — после забитых голов больше сил, эмоций у команды.

Удавалось ли ответить на прессинг «Северстали»? В первом периоде неплохо прессинговали, хорошие моменты. Во втором периоде не было трафика перед вратарем, когда были броски от защитников. В третьем периоде не понравилось, что соперник не дал ничего сделать. Был тяжелый выезд, после Дальнего Востока есть небольшая акклиматизация. Надо реализовывать моменты«, — сказал тренер “Автомобилиста”.