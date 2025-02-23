Овечкин провел смену длиной 4:43 с «Питтсбургом» — 3-й результат для него с сезона-2010/11. Личный рекорд — 5:14 в 2010 году

Эта смена стала для россиянина третьей по продолжительности с сезона-2010/11. Наибольший результат был достигнут 16 декабря 2010 года с «Анахаймом» — 5:14, второй показатель — 4:57 (9 декабря 2022 с «Сиэтлом»).