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Овечкин провел смену длиной 4:43 с «Питтсбургом» — 3-й результат для него с сезона-2010/11. Личный рекорд — 5:14 в 2010 году

Это произошло в третьем периоде игры регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (8:3).

Источник: Спортс"

Сначала малый штраф получил защитник «Пингвинс» Винсент Деарне, по ходу этого меньшинства двойной малый штраф дали Крису Летангу.

«Кэпиталс» провели в большинстве 4 минуты и 30 секунд, не реализовав численное преимущество. Все это время Овечкин находился на льду.

Эта смена стала для россиянина третьей по продолжительности с сезона-2010/11. Наибольший результат был достигнут 16 декабря 2010 года с «Анахаймом» — 5:14, второй показатель — 4:57 (9 декабря 2022 с «Сиэтлом»).

Овечкин без голов 2-й матч подряд: 4 броска, 4 хита за 18:00 с «Питтсбургом».