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Овечкин забил 880-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 14 шайб

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (3:1, 2-й период).

Источник: Спортс"

С 880 голами в 1467 играх 39-летний россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

В 41 игре текущего сезона на счету Овечкина 44 (27+17) очков.