Овечкин забил 880-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 14 шайб

С 880 голами в 1467 играх 39-летний россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
В 41 игре текущего сезона на счету Овечкина 44 (27+17) очков.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (3:1, 2-й период).
С 880 голами в 1467 играх 39-летний россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
В 41 игре текущего сезона на счету Овечкина 44 (27+17) очков.