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Пикар — 181-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» — рекордсмен лиги по этому показателю

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (6:3, 3-й период).

Источник: Спортс"

Пикар стал 181-м голкипером, пропустившим как минимум один гол от Овечкина в играх регулярного чемпионата.

39-летний форвард «Вашингтона» является рекордсменом лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178).