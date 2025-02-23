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Овечкин сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном». У 39-летнего капитана «Вашингтона» 29 голов в 41 игре сезона

39-летний капитан «Вашингтона» забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

Источник: Спортс"

В 41 игре текущего сезона на счету Александра Овечкина теперь 46 (29+17) очков.

С 882 голами в 1467 играх россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).