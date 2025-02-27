Карбери об Овечкине: «Не хочет побить рекорд Гретцки голом в пустые ворота, думаю. Хорошо, если это случится дома, но у “Вашингтона” много игр на выезде в концовке сезона»

«Я еще не говорил с Ови об этом. Но, по моим ощущениям, когда дело дойдет до этого момента, он не захочет забивать рекордный гол в пустые ворота», — приводит слова главного тренера «Кэпиталс» журналист Тарик Эль-Башир.
Кроме того, Спенсер Карбери хотел бы, чтобы Овечкин забил рекордный гол в домашнем матче «Вашингтона», однако это невозможно предусмотреть заранее.
"Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло в домашнем матче. Но такие вещи нельзя подстроить. Если пытаться это запланировать, в этом просто не будет смысла.
Лучше, чтобы все случилось естественно. Если так сложится — отлично. Если нет, значит, нет. Тут нельзя заранее написать сценарий. К сожалению, мы играем много выездных матчей в апреле в концовке сезона", — сказал Карбери.