Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карбери об Овечкине: «Не хочет побить рекорд Гретцки голом в пустые ворота, думаю. Хорошо, если это случится дома, но у “Вашингтона” много игр на выезде в концовке сезона»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Sports.Ru

«Я еще не говорил с Ови об этом. Но, по моим ощущениям, когда дело дойдет до этого момента, он не захочет забивать рекордный гол в пустые ворота», — приводит слова главного тренера «Кэпиталс» журналист Тарик Эль-Башир.

Кроме того, Спенсер Карбери хотел бы, чтобы Овечкин забил рекордный гол в домашнем матче «Вашингтона», однако это невозможно предусмотреть заранее.

"Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло в домашнем матче. Но такие вещи нельзя подстроить. Если пытаться это запланировать, в этом просто не будет смысла.

Лучше, чтобы все случилось естественно. Если так сложится — отлично. Если нет, значит, нет. Тут нельзя заранее написать сценарий. К сожалению, мы играем много выездных матчей в апреле в концовке сезона", — сказал Карбери.