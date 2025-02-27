Зуб о самых сложных соперниках: «Маккиннон — быстрый, играет в силовой хоккей. Макдэвида нужно останавливать всей пятеркой. Кучеров не такой скоростной, но у него заоблачный интеллект»

Макдэвид играет на какой-то безумной скорости, и руки у него такие же быстрые. Остановить его не могут только защитники — нужно, чтобы вся пятерка работала слаженно и замедляла его еще до того, как он наберет ход. Если он разгоняется с шайбой, а ты стоишь на синей линии — у тебя проблемы.