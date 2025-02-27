«Виннипег» выиграл 11-й матч подряд и лидирует в общей таблице НХЛ

«Джетс» выиграли 11-й матч подряд, обновив рекордную серию франшизы.
После 59 игр команда Скотта Арниела с 87 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ, опережая на 3 балла «Вашингтон», у которого на матч меньше.
«Виннипег» победил в гостях «Оттаву» (4:1).
«Джетс» выиграли 11-й матч подряд, обновив рекордную серию франшизы.
После 59 игр команда Скотта Арниела с 87 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ, опережая на 3 балла «Вашингтон», у которого на матч меньше.