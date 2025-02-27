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Голышев о переезде «Автомобилиста» на новую арену: В «Уральце» написали историю, поставили точку, открываем новую страницу. Ожидания самые большие!"

Капитан екатеринбургского клуба выразил мнение после матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1).

Источник: Спортс"

— Поделись своими чувствами после заключительного матча команды на этом льду.

— Да, конечно, перед игрой было немного грустно. Сидели, разговаривали об этом с ребятами, особенно с теми, кто подольше здесь играет. Немного уже ностальгия присутствует. Хотели выиграть. Рады, что получилось.

— Что скажешь в целом о матче? За счет чего удалось сегодня сломить сопротивление «Ак Барса»?

— Матч был похож на прошлогодний плей-офф. Старались сыграть по заданию — в принципе получилось. Немного было удалений, у нас — вообще ноль большинства, поэтому была 5 на 5 такая игра кость в кость.

— Наверняка у тебя много воспоминаний об этом ледовом дворце. Какое самое яркое можешь сейчас вспомнить?

— Не вспомню, конечно, все, но сегодня показывали когда на кубе мой первый гол… Наверное, его припомню. А так на самом деле очень много воспоминаний. И вся хоккейная жизнь, больше половины карьеры, связана с «Уральцем».

— Впереди переезд команды на новую арену. Какие в этой связи у тебя ожидания, эмоции? Наверняка с нетерпением ждешь этого момента.

— Да, конечно. В «Уральце» написали историю, поставили точку, открываем новую страницу. И также идем вместе писать историю дальше. Ожидания самые большие! — сказал Голышев.