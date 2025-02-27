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Рябыкин о поражении СКА 2:7: «Не сказал бы, что счет по игре. Отмечу тренеров — дают практику молодежи, чтобы набрались опыта. Сколько у “Спартака” сыграло 19-летних? 0?»

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила 2:7 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

«Не сказал бы, что счет в матче СКА — “Спартак” по игре. Да, можно говорить про ошибки в обороне, несколько просто глупейших, детских ошибок совершили питерцы. Плюс еще это пятиминутное удаление — и вот уже крупный счет.

Отметил бы тренерский штаб СКА: они дают играть молодежи: Заврагин, Плешков, Короткий, Демидов — сразу четыре 19-летних игрока выходят на важный матч против очень сильного соперника.

Сколько у «Спартака» сыграло 19-летних в этом матче? 0? А СКА дает практику молодежи перед плей-офф, чтобы они набирались опыта.

Когда в последний раз Демидов показывал эффективный хоккей? Еще до Матча звезд. Однако тренеры СКА продолжают ему доверять, чтобы он учился на своих ошибках, хотя в некоторых играх его вообще не было видно.

Отсюда и такие результаты у команды в регулярном чемпионате. Но, уверен, это доверие положительно скажется на будущем СКА", — сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.

Когда Ротенберг и защита СКА прекратят издеваться над вратарями?