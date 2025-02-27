Овечкин о смене длительностью 4:43 с «Питтсбургом»: «Было большинство, мы находились в чужой зоне. Любим играть с “Пингвинс” — у нас соперничество, сильный накал борьбы»

— Это было большинство. У нас было «пять на три», потом «пять на четыре». Поэтому мы находились в чужой зоне, а там самое главное, чтобы мы двигали шайбу и двигались сами. Если посмотреть, как мы играли, то у нас было очень много моментов для взятия ворот. Но не забили.