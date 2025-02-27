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Овечкин о смене длительностью 4:43 с «Питтсбургом»: «Было большинство, мы находились в чужой зоне. Любим играть с “Пингвинс” — у нас соперничество, сильный накал борьбы»

Она стала для россиянина третьей по продолжительности с сезона-2010/11. Наибольший результат был достигнут 16 декабря 2010 года с «Анахаймом» — 5:14.
Источник: Спортс"

— Немного о первом матче после паузы. «Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом», с которым у вас исторически сложились особые отношения. Приятно ли дважды в этом сезоне обыграть «Пингвинз»?

— Ну конечно! У нас такое соперничество идет, что и болельщики, и пресса — все ждут этого матча. Мы тоже любим играть с «Питтсбургом», потому что накал борьбы очень сильный. И, конечно, когда ты выигрываешь, то получаешь удовольствие.

— В матче с «Питтсбургом» вы провели смену продолжительностью почти пять минут — это ваша третья по длине смена в карьере в НХЛ. Насколько вам комфортно играть такие длительные смены?

— Это было большинство. У нас было «пять на три», потом «пять на четыре». Поэтому мы находились в чужой зоне, а там самое главное, чтобы мы двигали шайбу и двигались сами. Если посмотреть, как мы играли, то у нас было очень много моментов для взятия ворот. Но не забили.

— Да, можно сказать, «Питтсбургу» чудом повезло выстоять эти почти пять минут.

— Да, были хорошие моменты, но не реализовали, — сказал Александр Овечкин.

Карбери об Овечкине: «Не хочет побить рекорд Гретцки голом в пустые ворота, думаю. Хорошо, если это случится дома, но у “Вашингтона” много игр на выезде в концовке сезона».