Шипачев об Овечкине: «На Саню смотришь в раздевалке — сидит огромный дядька. На ЧМ в Минске ему травмировали ногу, но он продолжил на уколах. Настоящий мужик»

— Я знаю, что российские ребята из НХЛ смотрят хайлайты КХЛ, хвалят нашу лигу. И я не удивлен. Мы же смотрим НХЛ — сидишь, велик крутишь с утра на тренировке. Включил, посмотрел — забил ли Саня Овечкин? Все переживают.