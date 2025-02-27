Карбери об Овечкине: «Я многому научился у него: бросок, видение игры, реакция на указания — хоккеисты его уровня делают то, что не может никто другой. В 39 лет он по-прежнему хочет побед»

Например, его бросок, его видение игры, его реакция на тренерские указания, то, как он воспринимает разбор моментов. Я могу показать ему эпизод, ожидая одной реакции, а он увидит его совершенно по-другому.
Таким образом, ты многое узнаешь о том, что делает его великим игроком, но также это бесценный опыт для меня. Я вынес это еще во время работы в «Торонто», тренируя таких хоккеистов, как Остон Мэттьюс.
Ты начинаешь больше ценить таких игроков, но и сам учишься, как лучше работать с ними, учитывая их уникальное восприятие игры.
Ови многому меня научил — как на льду, так и за его пределами, как лидер и как личность. Наши отношения значительно укрепились.
Я многое почерпнул из его мышления: он в 39 лет по-прежнему движим желанием побеждать и ставит перед собой новые цели. Да, я много взял из нашего взаимодействия.
А что он взял от меня? Нужно спросить у него. Наверняка у него есть пара забавных историй обо мне. Я просто стараюсь делать все возможное, чтобы помочь ему быть лучшей версией себя каждый день.
Если речь идет о лидерстве или о чем-то, где я могу ему помочь, я всегда стараюсь быть рядом«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.