Одна шайба в большинстве в последних шести матчах? Это один из важных элементов игры, главное, что сейчас сработало другое. Соперники тоже готовятся к матчу, просматривают. Пара моментиков все равно была хороших забить гол в большинстве«, — сказал тренер “Сибири”.
Епанчинцев о победе над «Витязем» по буллитам: «Сибирь» верила до конца, заработала важные два очка. Радует, что при отрицательном счете был хороший настрой"
"Как и предполагали, тяжелый матч. То, что легко не будет, это однозначно. Настраивали ребят. Радует, что при отрицательном счете был хороший настрой, хорошая скамейка. Ребята верили до конца, мы заработали важные два очка.