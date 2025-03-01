Леонтьев о 4:5 с «Амуром»: «Нефтехимик» пластался, бился, был в роли догоняющих. В овертайме они реализовали свой шанс, мы — нет"

«Быстрая и скоростная игра, было видно, что соперники сильно настроены на нас. Понравился “Амур”, как он был заряжен. То, что они вели по счету — все это по делу. Мы тоже не отставали, выдержали удар, все это ликвидировали, неплохо смотрелись. В третьем периоде могли даже выйти вперед несмотря на то, что всегда были в роли догоняющих, там штанга спасла.