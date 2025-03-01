Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рейнджерс» уступили «Торонто» (2:3) при 35:17 по броскам. Шестеркин пропустил 3 шайбы, сделав 14 сэйвов

Клуб из Нью-Йорка не смог обыграть «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ, несмотря на двукратный перевес по броскам.

Источник: Спортс"

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 14 из 17 бросков. Его визави Энтони Столарц отбил 33 из 35 бросков.

В 43 играх в текущем сезоне у россиянина 20 побед и 23 поражения при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.