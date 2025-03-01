«Коламбус» не хочет быть продавцом на дедлайне и может отказаться от обмена Проворова. Генменеджер считает, что должен дать команде шанс

В начале сезона я надеялся, что в марте сезон для нас хотя бы не завершится. Я не думал, что мы попадем в плей-офф. Теперь я не уверен в том, что продажа игроков будет правильным решением. Команда проделала огромную работу. Я должен дать ей шанс", — сказал генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.