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«Коламбус» не хочет быть продавцом на дедлайне и может отказаться от обмена Проворова. Генменеджер считает, что должен дать команде шанс

Команда находится в зоне плей-офф, занимая 2-е из 2 мест wild card в Восточной конференции.

«Блю Джекетс» могут отказаться от обмена защитника Ивана Проворова. У 28-летнего россиянина летом истечет срок действия контракта с кэпхитом 6,75 миллиона долларов (у «Коламбуса» в ведомости 4,725 млн). Он может стать неограниченно свободным агентом.

"За Проворова можно получить большую цену. Но это наш лучший защитник с точки зрения игры в своей зоне.

Иногда, как бы ни хотелось получить какие-то активы, нужно учитывать текущую ситуацию. Наши парни через многое прошли, они продолжают биться каждый день и удерживают нас в этом положении. И для меня обменивать игроков на драфт-пики средних раундов не имеет смысла.

В начале сезона я надеялся, что в марте сезон для нас хотя бы не завершится. Я не думал, что мы попадем в плей-офф. Теперь я не уверен в том, что продажа игроков будет правильным решением. Команда проделала огромную работу. Я должен дать ей шанс", — сказал генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.