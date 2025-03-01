Светлов об интриге в КХЛ: «Имеет смысл подсушить “болото”, возможно. Формула с плей-ин — как в Швеции и Германии — помогла бы “Витязю”, “Ладе” или “Амуру&r

Посмотрите, например, на Швецию. Там очень конкурентная лига — и лишь две команды из 14 уходят на каникулы в последний день чемпионата. Шесть начинают плей-офф с четвертьфинала, четыре — с одной восьмой, а еще две в плей-аут сражаются за сохранение места в элите.