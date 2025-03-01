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Светлов об интриге в КХЛ: «Имеет смысл подсушить “болото”, возможно. Формула с плей-ин — как в Швеции и Германии — помогла бы “Витязю”, “Ладе” или “Амуру&r

— Некоторые эксперты еще осенью говорили о том, что кубковые восьмерки на Западе и Востоке уже известны — и в принципе оказались правы. Согласны с ними?

Источник: Спортс"

— Все-таки в первые месяцы регулярного чемпионата борьба за последние путевки в плей-офф была. Но ближе к Новому году действительно почти все стало понятно.

Это тем более обидно, что в этом сезоне плей-офф стартует в конце марта. Получается, на два-три месяца болельщики лишились кубковой интриги.

— Отсутствие кубковой интриги — большой минус для КХЛ?

— Возможно, имеет смысл поработать с формулой турнира, может, добавить число кубковых участников, подсушить турнирное «болото».

Посмотрите, например, на Швецию. Там очень конкурентная лига — и лишь две команды из 14 уходят на каникулы в последний день чемпионата. Шесть начинают плей-офф с четвертьфинала, четыре — с одной восьмой, а еще две в плей-аут сражаются за сохранение места в элите.

В чемпионате Германии работает плей-ин — шесть команд сразу выходят в плей-офф, а еще четыре разыгрывают две дополнительные путевки. В наших условиях можно, например, сразу выводить в плей-офф 14 команд, а еще четыре играют плей-ин.

Такая формула помогла бы тем же «Витязю», «Ладе» или «Амуру» — и мы получили бы более яркую концовку регулярного чемпионата. Возможны и другие варианты для оживления турнирной картинки, — сказал олимпийский чемпион и участник экспертного совета КХЛ.