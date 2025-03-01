Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Хочу, чтобы Овечкин и все в команде выиграли Кубок Стэнли. Будем искать баланс между улучшением и риском чрезмерного вмешательства»

Я хочу, чтобы Алекс [Овечкин] выиграл Кубок Стэнли. Я хочу, чтобы все в этой команде выиграли Кубок Стэнли. Все наши решения продиктованы попыткой помочь команде выиграть Кубок Стэнли. Для улучшения команды мы готовы пойти на что угодно, но не будем совершать сделки ради сделок", — сказал Крис Патрик.