Шевченко о Кузнецове: «К нему относятся так, будто он должен все и всем. Но это второй хоккеист страны по популярности — после Овечкина. Кучерова и Василевского никто не знает, они никому не сд

И к нему будет такое повышенное внимание. Особенно зная, какие серьезные трудности у него были во время карьеры. Особенно зная его историю, к нему будет серьезное внимание. И оно было. И понятно, что когда ты под таким пристальным вниманием, тебе тяжело даже совершить ошибку. У всех есть шанс на то, чтобы сделать что-то не так. Кому-то это прощают, на кого-то не обращают внимания.