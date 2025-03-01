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Шевченко о Кузнецове: «К нему относятся так, будто он должен все и всем. Но это второй хоккеист страны по популярности — после Овечкина. Кучерова и Василевского никто не знает, они никому не сд

Ранее СКА объявил, что форвард пропускает матчи из-за ОРВИ и последствий сотрясения. Журналист Артур Хайруллин сообщил, что Кузнецов может больше не сыграть за клуб из Санкт-Петербурга.

"К нему сейчас реально относятся так, как будто он должен все и всем. Я опять же не оправдываю статус Евгения. Ты возвращаешься в Россию, ты один из самых популярных хоккеистов страны. Популярных.

Я думаю, что он все-таки после Овечкина на втором месте. Как бы там ни хотели про Малкина говорить, Кучерова и Василевского вообще никто не знает. И даром они никому не сдались. Евгений — один из самых популярных хоккеистов страны. Ну Ковальчук еще был. Ковальчук пропускает сезон.

И к нему будет такое повышенное внимание. Особенно зная, какие серьезные трудности у него были во время карьеры. Особенно зная его историю, к нему будет серьезное внимание. И оно было. И понятно, что когда ты под таким пристальным вниманием, тебе тяжело даже совершить ошибку. У всех есть шанс на то, чтобы сделать что-то не так. Кому-то это прощают, на кого-то не обращают внимания.

Кузнецов в другом положении. Любое движение, любое слово, любой поступок сразу же оказывается под пристальным вниманием и обсуждается«, — сказал журналист “Спорт-Экспресса” в эфире своей передачи.

Шевченко о Кузнецове: «Слышал разные версии — он в загуле, поссорился с Ротенбергом, ему неинтересно играть за СКА. Это все немножко не так. У него есть проблемы, с восстановлением никто не торопит».