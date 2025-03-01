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Сушко о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Это будет огромное событие для российского спорта. Это человек, который может с двух бросков забить три гола»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Александр Овечкин в последнее время радует голами. Побьет ли он рекорд Гретцки в этом сезоне?

— Конечно. Никто не сомневается. Вся Россия за Александра Михайловича, поэтому не сомневаемся.

— Многие говорят о том, что если Овечкин побьет рекорд и далеко зайдет в плей-офф вместе с «Вашингтоном», то можно подумать о возвращении в «Динамо». Вы как бы к этому отнеслись?

— Конечно, это будет огромное событие не только для «Динамо», но и для всего российского спорта, хоккея. Если Александр когда-то примет решение вернуться в «Динамо», то это в первую очередь зависит от него. Это должно быть его решение. Это его карьера, его игра.

Я думаю, что он счастлив в «Вашингтоне», но если так сложится, что он вернется, то мы все будем счастливы: болельщики, руководство. Ни одного человека в России не будет, который будет недоволен, если он примет такое решение.

— Если с такой игрой и физической формой Овечкин вернется в «Динамо», то он сможет помочь команде?

— Он хет-трики делает в НХЛ. Я думаю, что он любой команде, в любой лиге везде поможет. Это человек, который может с двух бросков забить три гола, — сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.