Романов набрал очки в 3-м матче подряд, сделав пас на победный гол «Нэшвиллу». У защитника «Айлендерс» 4+14 в 45 играх

Романов набрал 18-е (4+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 45 матчей.
В игре с «Предаторс» за 22:17 (0:23 — в большинстве, 2:53 — в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 1 силовой прием, полезность — «плюс 2».
Защитник «Айлендерс» сделал пас на победный гол в игре с «Нэшвиллом» (7:4), ассистировав на 37-й минуте Броку Нелсону.
Романов набрал 18-е (4+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 45 матчей.
В игре с «Предаторс» за 22:17 (0:23 — в большинстве, 2:53 — в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 1 силовой прием, полезность — «плюс 2».